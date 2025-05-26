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        GÜNCELLEME - Erzurum'da aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:02
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaplıcalar Mahallesi'ndeki evinin çatısında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Ahmet G'yi ziyarete giden Abdullah G. ile akrabaları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Hastane dışında devam eden tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Olayda Mehmet G. ile Abdullah G. (42) yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan ve kafasına taş isabet eden yaralılardan Abdullah G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan R.G, M.G. ve Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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