Erzurum'da temizlik yaparken merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

Durumu fark eden oğlu ile eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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