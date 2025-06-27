Erzurum'da ustanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Erzurum'da tamir ettiği iş makinesinden fırlayan parçanın isabet etmesi sonucu ustanın öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'da tamir ettiği iş makinesinden fırlayan parçanın isabet etmesi sonucu ustanın öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda, tamir ettiği iş makinesinden fırlayan bir parçanın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Turgut Baltaş (59) kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, Baltaş’ın tamir ettiği iş makinesinin paletinden fırlayan bir parçanın isabet etmesinin ardından savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
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