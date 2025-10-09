Erzurum'da engelli öğrenciler ilk pasta eğitimini üniversitede aldı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelliler, aldıkları temel mutfak eğitimi sonrası ilk pasta eğitimlerini Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde öğrenim gören engelli 20 öğrenci, 3 ay önce temel mutfak eğitimi almaya başladı.

Eğitimlerini tamamlayan engelliler, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile pasta yapmayı öğrenmeye başladı.

İlk derslerini fakülte öğrencileri ile alan engelliler, şefler ve öğrencilerin yardımıyla kendi pastalarını hazırlayarak, süslemelerini yaptı.

Velilerin de katıldığı pasta yapımı sırasında, öğrenciler de mutlu anlar yaşadı.

Merkez müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, 20 öğrencinin temel mutfak eğitimi aldığını ve bu kapsamda faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi ile işbirliği halinde pasta yapımına başlayan çocukların ilk derslerini Turizm Fakültesinde aldıklarını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Turizm fakültemizin öğrencileri, çocuklarımıza eşlik ettiler. Çocuklarımız burada pastacılık eğitimi alıyorlar, aileleri de onların mutlu anına şahitlik ediyorlar. Bunu artırarak devam ettireceğiz. Temel mutfak eğitimi alan çocuklarımız artık pasta, aşçılık, yemek eğitimlerine başladılar. Bu onlara hem zihinsel anlamda bir terapi oldu hem de sosyalleşme açısından faydalı oldu. Mesleki açıdan da katkısını görüyoruz. Bu eğitimimizde Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerimiz var. Çok keyif alıyorlar." Mutfak eğitimi talebinin aileden geldiğini belirten Temel, "Aileler bizden bu eğitimleri talep ederken 'çocuklarımız kaşık kullanamıyor, bardaklarını tutamıyorlar' diyorlardı. Şu an kaşık çatal kullanamayan çocuklarımız kendi hazırladıkları pastaları süsleyecek noktaya geldi. Bu hem kas becerilerine hem de zihinsel gelişimlerine çok katkı sağlıyor." diye konuştu. Temel, çocukların içinde yeni şeflerin de çıkmasını ümit ettiklerini kaydetti. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ise yıl içinde yüzlerce çalışma yaptıklarını ama en özel çalışmanın bu olduğunu vurguladı.

Engellilerle mutfak çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Selçuk, "Bunu bir tanışma düşünüyoruz ve bu etkinliklerin sayısı giderek artacak. İnşallah gelecekte onlarca yüzlerce etkinlik yapacağız. Pırıl pırıl gençlerimiz geldi. Çok mutlu olduk. Asıl amacımız bunu sürdürülebilir kılmak. Sosyalleşmek en önemli ihtiyaçlardan biri." şeklinde konuştu. - "Evimizde bayram havası oluyor" Velilerden Saime Yurtsever, "Onlar için mutfakta uğraşmak çok farklı. Pasta yapmayı öğrendiler. Evde de çok fark ediliyor. Önceden çok korkardı ama şimdi kendi kek yapmaya başladı. Malzemeleri bırakıyorum kendisi yapıyor. Evimizde bayram havası oluyor." ifadelerini kullandı. Artık engelli çocuğunun kendi kahvaltısını hazırlayabildiğini söyleyen Şenay Özkılıç ise "Çocuklarımız, hayatta başarılı ve bir birey olmaya çalışıyor. Hamdolsun hocalarımızın desteği ile böyle çalışmalarla daha çok kendilerine güvenleri geliyor. Sofra kurmayı öğrendiler, yemek yapmayı öğreniyorlar." dedi. - Arkadaşlarının doğum günü için yaş pasta yapıyor