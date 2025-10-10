Erzurum'da "Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Eğitimi" düzenlendi

Erzurum'da, diyabet hastalığı bulunan çocukların durumlarının görüşülmesi için "Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Eğitimi" düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tip1 diyabet tedavisinde güncel konular ve yenilikler ile beslenme planlaması, karbonhidrat sayımı ve yağlı proteinli öğünlerin yönetimi konusunda bilgiler verildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, burada yaptığı konuşmada, Tip1 diyabetlilerinin dünyasının benzersiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bir problemle uğraşırken yeni dünya yaratmanın mümkün olduğunu işaret eden Hatun, şunları kaydetti:

"Tip1 diyabette emek, teknoloji, bilgi, iyimserlik bunlar yan yana geldiği zaman başarılmayacak bir şey yok. Bu bizim yarattığımız örnek, tabii ki sıra dışı bazı faktörler de yan yana geldi. İstanbul'un özellikleri, bize gelen Tip1 diyabetlerin özellikleri, kamu hastanelerindeki sıkışıklığın olmaması gibi ama dünyada bunu yapan yerler var. Örneğin İsveç. Bunun için bunu her aile de başarabilir.

Bir çocuk Tip1 diyabeti oluyor. Ne olduğunu ya da nasıl olduğunu biliyoruz ama hala niçin olduğunu bilmiyoruz. Genlerin sınırlı bir rolü var, genetik bir problem değil. Tip1 diyabeti olduktan sonra genellikle bunun yükünü anneler çekiyor. O yüzden Tip1 diyabetle ilişkili ne yapmalıyız sorusuna buradan başlamalıyız. Bir çocuk Tip1 diyabet olduktan sonra hemen akla kardeşi de olur mu, ne zaman olur, genetik analiz yaptıralım gibi sorular gelir." - "Tip1'de tedavinin temel direği eğitim" Hatun, Tip1 diyabetin geciktirilmesiyle ilişkili Amerika'da ilaç çıktığını ifade ederek, "Türkiye'ye ne zaman bilinmez ama gelmesine ilişkin çabalar var. Bir çocuk Tip1 diyabeti olduğu zaman kardeşi tek yumurta ikizi ise risk yüzde 50'nin altında, çift yumurta ikizi ise yüzde 5-10 arasında, eğer böyle değilse yüzde 5. Bir baba Tip1 diyabetli ise çocuğun olma oranı yüzde 4,1, anne olunca daha az. Hem anne hem baba Tip1 diyabetli ise yüzde 10, ciddi bir şekilde artıyor." diye konuştu.