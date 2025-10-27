Habertürk
        Erzurum'un Çat ilçesindeki deprem konutları büyük oranda tamamlandı

        Erzurum'un Çat ilçesinde, merkez üssü Bingöl Karlıova olan ve 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar görmesi nedeniyle yeni inşa edilen konutlar büyük oranda tamamlandı.

        27.10.2025 - 15:54
        Erzurum'un Çat ilçesinde, merkez üssü Bingöl Karlıova olan ve 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar görmesi nedeniyle yeni inşa edilen konutlar büyük oranda tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Haziran 2020'de Bingöl-Karlıova depreminde hasar gören Çat ilçesindeki Çat-Yavi Mahallesi Toplu Konut Alanı'nda incelemelerde bulundu.

        Çiftçi, konut ve ahırların inşasında sona yaklaşılan çalışmalarla ilgili Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karsli'den bilgi aldı.

        AFAD Başkanlığı tarafından TOKİ bünyesinde inşa edilen 56 konut ve 13 ahırın yüzde 95'i tamamlandı.

        Bina içi ve dışı inşaat, mekanik ve elektrik imalatları, bina dışındaki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon imalatları ile elektrik ve sokak aydınlatmaları tamamlandı, yol ve kaldırım imalatı ise sürüyor.

        Konut ve ahırların 15 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

