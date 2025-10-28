Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kur'an ezberi zayıflayanlar Erzurum'daki asırlık konakta hafızlıklarını tazeliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Kur'an-ı Kerim ezberi zayıflayanlar, Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı Merkezi'ne dönüştürülen asırlık konakta yüz yüze ya da çevrim içi hafızlıklarını tazeliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:11
        Kentte 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen tarihi Niyazi Bey Konağı, yaklaşık bir yıl önce Erzurum Valiliği himayelerinde İl Müftülüğü tarafından Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı Merkezi'ne dönüştürüldü.

        Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hizmet veren merkezde, müftülük tarafından görevlendirilen hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim ezberi zayıflayanlara, hafızlıklarını tazeleme imkanı sunuluyor.

        Yüz yüze ya da çevrim içi olarak randevulu şekilde hizmet verilen merkezden yararlanan hafızlar, Kur'an ezberlerini deneyimli hocalar eşliğinde pekiştiriyor.

        Çok amaçlı kullanılan merkezde ayrıca tefsir, hadis ve Arapça dersleri de veriliyor.

        - "10 hocamız, 130 hafızımızı yüz yüze dinliyor"

        İl Müftüsü Yaşar Çapçı, AA muhabirine, Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı Merkezi'nin Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

        Daha önce hafızlıklarını tamamlamışlar için çalışmalar yapıldığını ifade eden Çapçı, şöyle konuştu:

        "Görevlendirdiğimiz 10 hocamız, 130 hafızımızı yüz yüze dinliyorlar. Bu sadece Erzurum'da ikamet eden hafızlarımızla ilgili bir program değil. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden hangi ilden olursa olsun hafızlığını tekrar yapmak isteyen kadın veya erkek, bizim www.yakutiyehafizlik.com internet sayfamıza girdikleri takdirde, oraya üye oluyorlar. Üye olduktan sonra, bayan hafızımız bayan hocalarımızı, erkek hafızlarımız da erkek hocalarımızı sistemden tercih ediyorlar ve kendilerinin uygun olacağı bir saatte, bazıları Kur'an-ı Kerim'de bir cüzün tamamı 20 sayfa, kimisi 15 sayfa, kimisi 10 sayfa okuma yapıyor. 15 hocamızı burada görevlendirdik. Şu ana kadar muhtelif illerden 245 hafızımıza da online hizmet verdik."

        Kur'an-ı Kerim'in hıfz edilmesi kadar anlaşılmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Çapçı, arzu edenlere Arapça eğitimlerin de verildiğini anlattı.

        Aynı zamanda imam hatip, müezzin, Kur'an kursu hocası olmak isteyenler için de eğitimlerin verildiğini belirten Çapçı, kadınlar için de her perşembe günü vaiz hocalar tarafından tefsir ve hadis sohbetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Çapçı, Vali Mustafa Çiftçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, projenin tüm illerde hayata geçmesini istediklerini ifade etti.

        - "Hafızlığım çok zayıftı, tekrar ettim ve hafızlık belgemi de aldım"

        Merkezde hafızlığını pekiştiren Miraç Bakır ise 5 ay önce merkeze geldiğinden bahsederek, "Buraya geldiğimde hafızlık belgem yoktu ve hafızlığım çok zayıftı. Buraya geldim ve hafızlığımı tekrar ettim. Temmuz ayında da sınava girerek belgemi aldım." diye konuştu.

        Gamze Şimşek de her gün gelip hafızlığını tekrar ettiğini söyleyerek, bunun yanında üniversiteye de hazırladığını belirtti.

        Yunus Palancıoğlu da merkezde 1 yılın ardından hafızlığını sağlamlaştırdığını anlatarak, "Tekrar etmeyince unutuluyor. Şimdi her gün gelip dersimi veriyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

