Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Gıdanın bozulduğunu renkle bildiren çalışma tescil aldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Prof. Dr. Gonca Alak'ın, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı beslenme torbasındaki gıdanın durumunu "renk sensörü" ile gösterecek çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıdanın bozulduğunu renkle bildiren çalışma tescil aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Prof. Dr. Gonca Alak'ın, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı beslenme torbasındaki gıdanın durumunu "renk sensörü" ile gösterecek çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

        Doktorasını mikrobiyoloji alanında yapan Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Alak, 3 yıl önce nütrisyon hemşiresi olan kız kardeşi ve doktor eniştesiyle yaptığı sohbet üzerine, hastane dışında özellikle evde bakımları süren ağızdan beslenemeyen hastaların, beslenme torbasındaki gıdanın bozulma durumunun öğrenilebilmesi fikri üzerinde çalışmaya başladı.

        Bu kapsamda yaklaşık 1 yıl kadar laboratuvar ortamında beslenme torbasına konulan gıdalarda gelişebilecek bakteriler üzerine çalışan Alak, daha sonra beslenme torbasına entegre sensör ve mikroçiplerle bozulan gıdanın ambalajda oluşacak renk değişimi ile tespit edilebileceğini, ambalaj renk değişimi baz alınarak beslenme solüsyonunun (beslenme karışımı) tüketime uygun olup olmadığının izlenebileceğini tespit etti.

        Alak'ın "Mikroçip Entegreli Akıllı Beslenme Torbası" adını verdiği çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumunca fikri mülkiyet haklarının korunması kapsamında "buluş" başlığıyla tescillendi.

        - "Süreçte fikir, nütrisyon hemşiresi kız kardeşimdi "

        Prof. Dr. Alak, AA muhabirine, gıdaların tüketime uygun olup olmadığının en kolay şekilde anlaşılması için çalıştığını söyledi.

        Bu süreçte fikrin nütrisyon hemşiresi kız kardeşinden çıktığını belirten Alak, "Özellikle evde bakım kısımlarında ya da konu hakkında eğitimi olmayan kişilerce yapılan hasta gözetiminde, hasta sağlığını etkileyebilecek birtakım problemlerin oluşabileceğinden bahsetmişti. Biz de bu çalışmayla çözümler bulmaya ve süreci hastanın konforuna uygun şekilde düzenlemeye gayret ettik." dedi.

        Alak, kardeşinin çalıştığı bölümde, normal şartlarda oral (ağız) yoluyla hastaların beslenmesinin mümkün olmadığını, bu hastaların özel yöntemlerle oluşturulmuş mide tüpü (peg) ya da bağırsağa yerleştirilen beslenme tüpü yardımı ile beslendiğine işaret etti.

        Hastane şartlarında eğitimli hemşirelerin kontrolünde bu tarz hastalar için her şeyin yolunda ilerlediğini ancak bu hastaların eve çıkarıldığında birtakım problemlerin yaşanabileceği yönünde kaygıları olduğunu anlatan Alak, "Bu ürünler, çok hassas ve özellikle bakterilerin gelişimini kolaylaştıracak çok zengin besin içeriğine sahip ürünlerdir. Bu yönüyle uygun koşullar sağlanamadığında ürünler kısa sürede hasta sağlığını tehdit edebilecek bir maddeye dönüşebilmektedir. Bu anlamda hastaya yarar sağlamak yerine, bazen bu çevresel etmenler, hijyen koşullarının sağlanamaması ve bireysel farkındalıkların olmaması gibi süreçler maalesef hastaya zarar verebiliyor." diye konuştu.

        - "Ürünün raf ömrü hakkında bize bilgi verecek"

        Alak, beslenme torbasındaki gıdaların 12 saat gibi uzun zaman diliminde hastaların tüketimine sunulduğunu, zaman diliminin aşılması, çevresel şartların uygun olmaması gibi gerekçelerle bu ürünlerle ilgili özellikle evde eğitimli olmayan kişilerce yapılan beslenme takibinde sorunların yaşanabileceğine dikkati çekti.

        Hasta yakınlarını rahatlatmayı ve hastaların güvenli şekilde ürünlerini tüketmesini amaçladıklarını vurgulayan Alak, şunları kaydetti:

        "Özelikle bu enteral beslenme torbalarına bir mikroçip entegre edilip, bu çipin bozulmada etkin olan bakterilerin sekonder metabolitlerine karşı verdiği reaksiyonu gözlemlemeye çalıştık. Mikroçip, beslenme solüsyonunda üreyen bakterilerin oluşturduğu metabolitler ile reaksiyona girerek renk değişimi gelişecek ve ambalaj içindeki ürünün raf ömrü hakkında bize bilgi verecek. Bu renk değişimi hasta yakınına veya bakımla ilgili olan kişiye gıdanın tüketilemeyeceği yönündeki uyarıyı görsel ve güçlü şekilde vermesini sağlayacak. Bu torbalar hasta ve yakınlarının hatta hastanede hasta bakımından sorumlu sağlık profesyonellerinin bile işini kolaylaştıracak."

        Alak, fikrin oluşumundan laboratuvar sürecine kadar destek veren hemşire kardeşi Filiz ve doktor eşi Enver Aval'a teşekkür ederek, üniversitesinin sağladığı fonlarla çalışmalarını sanayi ile buluşturup ticari boyuta taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Kur'an ezberi zayıflayanlar Erzurum'daki asırlık konakta hafızlıklarını taz...
        Kur'an ezberi zayıflayanlar Erzurum'daki asırlık konakta hafızlıklarını taz...
        Erzurum'un Çat ilçesindeki deprem konutları büyük oranda tamamlandı
        Erzurum'un Çat ilçesindeki deprem konutları büyük oranda tamamlandı
        Filografi sanatı geçim kaynağı oldu
        Filografi sanatı geçim kaynağı oldu
        Namağlup Erzurumspor FK, Ümraniyespor galibiyetiyle beraberlik serisini son...
        Namağlup Erzurumspor FK, Ümraniyespor galibiyetiyle beraberlik serisini son...
        Erzurumspor'un şampiyon kadrosu 27 yıl sonra aynı yerde buluştu
        Erzurumspor'un şampiyon kadrosu 27 yıl sonra aynı yerde buluştu