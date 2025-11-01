Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 103. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 103. haftada da sürdürdü.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı basın açıklamasında, kendilerini insan hakları savunucuları olarak lanse eden Batılı devletler ile ABD'nin siyonist İsrail'i her zaman silah ve teçhizat bakımından destekleyerek kendilerinin doğudaki ileri karakolu olarak beslediklerini ve işledikleri savaş suçlarına gözlerini yumduklarını söyledi.

        Zaman zaman yapılan göstermelik barış antlaşmalarının bizzat İsrail rejimince yok sayılarak bozulduğunu ve zulmün hep devam ettiğini bildiren Ceviz, "İsrail tarihteki Yahudiler hakkında 'Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan Allah'tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmaları bozarlar' ayetini tasdik ederek defalarca bozdular ve aşağılık yüzlerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

        Ceviz, halkı Müslüman olan devletlerin yöneticilerinin ise kendi ikballerini korumak ve güya İsrail'in ülkelerine saldırmasına engel olmak için bütün bu sürece sessiz kaldıklarına işaret etti.

        - "Siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır"

        Erzurum "Sessiz Yürüyüş" ekibi olarak dünya ile eş zamanlı başladıkları eylemlerinin 103. haftasında buluştuklarını anlatan Ceviz, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkes bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Mazlumların her türlü yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Şimdi var gücümüzle yardımları artırmamızın zamanıdır. Gazze'nin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki soykırımın durmadığını, devam ettiğini görüyoruz. Şu anlaşılmıştır ki siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır. Bu nedenle bu düşmana karşı uyanık olmalı, yaşamımızın her anında maddi ve manevi mücadeleye devam etmeliyiz."

        Yürüyüş, duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Cinayete azmettirmekten ceza alan sanığın beraat talebini istinaf reddetti
        Cinayete azmettirmekten ceza alan sanığın beraat talebini istinaf reddetti
        Erzurum'da bütün okullar polislere zimmetlendi
        Erzurum'da bütün okullar polislere zimmetlendi
        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını taki...
        Erzurum Valisi Çiftçi, 2. OSB'deki top mermilerinin kontrollü imhasını taki...
        Erzurum'da "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapı...
        Erzurum'da "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi yapı...
        Erzurum'da sahipsiz hayvanlar, sokak ve kafesler yerine doğal yaşam alanlar...
        Erzurum'da sahipsiz hayvanlar, sokak ve kafesler yerine doğal yaşam alanlar...
        Erzurum Valiliğinden "OSB'deki top mermilerinin imhası kaynaklı hasar" iddi...
        Erzurum Valiliğinden "OSB'deki top mermilerinin imhası kaynaklı hasar" iddi...