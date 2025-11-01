Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılışı yapıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:34
        Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılışı yapıldı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılış programı gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen akademi, 11. yılında da birçok alanda katılımcılarına eğitim imkanı sunuyor.

        Bu yıl ekopolitik, jeopolitik, teknopolitik, teopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölye çalışmaların yer alacağı akademide, öğrenciler yaz dönemine kadar her ay yüz yüze eğitimlerle sunumlar yapacak.

        Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Yavuz, AA muhabirine, akademinin kariyer farkındalık programı olduğunu söyledi.

        Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere hitap ettiklerini belirten Yavuz, "Bu sene biz kurumsal bir kimliğe de döndük ve dernek haline geldik. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız birçok alanda çalışıyor." dedi.

        - "Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz"

        Uzman konukların da zaman zaman akademide yer aldığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Çalışmalarımızın bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise çevrimiçi oluyor. Uzman konuklarla da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sene ekopolitik, teknopolitik, teopolitik, jeopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölyelerimiz var. Çalışmalarımıza sadece ulusal değil uluslararası öğrencilerimizle de yürütüyoruz. Birçok ülkeden arkadaşlarımız var. Haziran ayına kadar yüz yüze buluşarak bir sene boyunca devam edeceğiz. Yaz aylarında da ara vermeden çevrimiçi olarak çalışmalar yapacağız. Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz."

        Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Sernaz Özden de 3 yıldır akademiye katıldığını anlattı.

        "Akademi bize dünya görüşü katıyor. Farklı etnik kimlikte insanlar var. Dünyaya tek bir yerden bakmayı değil, geniş açılardan bakma yetkinliği kazandırıyor." diyen Özden, şunları söyledi:

        "Yaşadığımız coğrafyaya sadece jeopolitik açıdan değil haklarımızı nasıl savunacağımız bizlere öğretiyor. Farklı coğrafyalardaki insanların kendilerini anlatmasıyla hem onlarla empati kuruyoruz hem de kendi coğrafyalarını onlardan dinliyoruz. Bu noktada uluslararası öğrencilerin akademide olması çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

