Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılışı yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılış programı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen akademi, 11. yılında da birçok alanda katılımcılarına eğitim imkanı sunuyor.

Bu yıl ekopolitik, jeopolitik, teknopolitik, teopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölye çalışmaların yer alacağı akademide, öğrenciler yaz dönemine kadar her ay yüz yüze eğitimlerle sunumlar yapacak.

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Yavuz, AA muhabirine, akademinin kariyer farkındalık programı olduğunu söyledi.

Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere hitap ettiklerini belirten Yavuz, "Bu sene biz kurumsal bir kimliğe de döndük ve dernek haline geldik. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız birçok alanda çalışıyor." dedi.

- "Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz"

Uzman konukların da zaman zaman akademide yer aldığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti: "Çalışmalarımızın bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise çevrimiçi oluyor. Uzman konuklarla da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sene ekopolitik, teknopolitik, teopolitik, jeopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölyelerimiz var. Çalışmalarımıza sadece ulusal değil uluslararası öğrencilerimizle de yürütüyoruz. Birçok ülkeden arkadaşlarımız var. Haziran ayına kadar yüz yüze buluşarak bir sene boyunca devam edeceğiz. Yaz aylarında da ara vermeden çevrimiçi olarak çalışmalar yapacağız. Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz." Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Sernaz Özden de 3 yıldır akademiye katıldığını anlattı. "Akademi bize dünya görüşü katıyor. Farklı etnik kimlikte insanlar var. Dünyaya tek bir yerden bakmayı değil, geniş açılardan bakma yetkinliği kazandırıyor." diyen Özden, şunları söyledi: