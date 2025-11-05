Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantıları devam ediyor

Atatürk Üniversitesinde, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları" devam ediyor.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları"nda, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri birimlerine ait faaliyet raporlarını sunarak, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttükleri projeleri paylaşıyor.

Rektör yardımcıları, fakülte yönetimleri, bölüm başkanları ve akademik personelin de katıldığı toplantılar, birimlerin performanslarını değerlendirmek, güçlü yönleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik yeni stratejiler oluşturmak açısından önem taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla düzenlenen toplantılarda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yürüttüğü çalışmalar, elde ettikleri başarılar ve geleceğe yönelik hedefleri ele alınıyor.