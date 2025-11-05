Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantıları devam ediyor

        Atatürk Üniversitesinde, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantıları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Üniversitesinde, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları" devam ediyor.

        Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen "2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları"nda, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri birimlerine ait faaliyet raporlarını sunarak, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttükleri projeleri paylaşıyor.

        Rektör yardımcıları, fakülte yönetimleri, bölüm başkanları ve akademik personelin de katıldığı toplantılar, birimlerin performanslarını değerlendirmek, güçlü yönleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik yeni stratejiler oluşturmak açısından önem taşıyor.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında, kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla düzenlenen toplantılarda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yürüttüğü çalışmalar, elde ettikleri başarılar ve geleceğe yönelik hedefleri ele alınıyor.

        Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, toplantılarda birim temsilcileriyle yakından istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

        Değerlendirme sürecinin üniversitenin geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynadığını belirten Hacımüftüoğlu,"Birim değerlendirme toplantıları, yalnızca mevcut durumumuzu gözden geçirdiğimiz bir süreç değil, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi somutlaştırdığımız, ortak akıl ve işbirliğiyle ilerlediğimiz önemli bir platformdur. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 36 performans göstergesi doğrultusunda üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen çalışmaların çıktılarını değerlendiriyor, elde edilen veriler ışığında yeni hedefler belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin topland...
        Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin topland...
        Eşini hastane bahçesinde boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Eşini hastane bahçesinde boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Atatürk Üniversitesi öğrencileri, BM Genel Kurulu'nun simülasyonunu yaptı
        Atatürk Üniversitesi öğrencileri, BM Genel Kurulu'nun simülasyonunu yaptı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı
        Erzurum polisinden "narkotikle mücadelede sahadan bir adım bile geri durmay...
        Erzurum polisinden "narkotikle mücadelede sahadan bir adım bile geri durmay...
        Cezaevinden izinli çıkan husumetlisi tarafından öldürülen kadın, toprağa ve...
        Cezaevinden izinli çıkan husumetlisi tarafından öldürülen kadın, toprağa ve...