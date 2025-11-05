Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da metruk binada 1 kişi ölü bulundu

        Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:14
        Erzurum'da metruk binada 1 kişi ölü bulundu
        Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde metruk binada 1 kişi ölü bulundu.

        Rabiana Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerindeki metruk binada 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak A'nın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burak A'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı

