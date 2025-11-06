İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'da konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Terörsüz Türkiye ile yolumuz daha aydınlık olacaktır. Hiçbir annenin evlatsız, hiçbir evladın babasız kalmadığı, hiçbir gencimizin ömrünün baharında toprağa düşmediği bir geleceği birlikte kuracağız." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğü, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğince Erzurum'da düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu​​​​​​​ burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Balkanlara uzanan köklü bir medeniyetin varisleri olduklarını söyledi.

Bu toprakların dünyanın kalbi olduğunu belirten Karaloğlu, "Tarih boyunca stratejik, kıymetli ve göz kamaştırıcı olduğu için hep hedefte oldu. Bu yüzden yedi düvele karşı savaştık. Büyük bedeller ödedik ama her defasında bir olduk, iri olduk, diri olduk. Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Sakarya'yı, Maraş'ı Sarıkamış'ı hülasa Anadolu'yu canımızla, kanımızla koruduk, hepsini savuşturduk. Zira bu vatanın en büyük kalesinin kardeşliğimiz olduğunu biliyorduk. Bizi dışarıdan deviremeyenler kaleyi içeriden düşürelim diye plan kurdu. Terörle, fitneyle, bölücülükle milletimizin arasına nifak sokmak istediler. Kardeşi kardeşe kırdıracaklarını sandılar fakat yanıldılar çünkü bu milletin kardeşliğini, imanını, vatan sevgisini hesap edemediler." diye konuştu.

Karaloğlu, bu kardeşliğin kanla yazıldığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu kardeşlik aynı ekmeği bölmenin, aynı kıbleye dönmenin ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmanın kardeşliğidir. Bu kardeşliğe kimse halel getiremedi, getiremeyecek. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için serden, canından geçen yiğit evlatlarımız oldu. Bu topraklar her bir karışıyla şehitlerimizin kanıyla yoğruldu. Her şehidimiz, her gazimiz bu milletin bağımsızlık iradesine vurulan bir mühürdür. Onların hatırasına sahip çıkmak, onların emanetini korumak bizim boynumuzun borcudur. Bu nedenle daha müreffeh, daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye inşa etmek, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak işte bu ahde vefanın bir gereğidir. Bu buluşmalar milletimizin vefasını, birliğini ve kardeşliğini pekiştiren çok kıymetli bir adım, gönüllerimizi birbirine yaklaştıran, kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi pekiştiren milli dayanışma köprüsüdür. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz buluşmalar, şehit ve gazilerimize vefa ve minnettarlığımızın en somut göstergesidir."

Söz konusu süreçte şehitlerin hatırasını ve gazilerin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra ve fiile tahammüllerinin olmadığını anlatan Karaloğlu, buluşmalardaki amacın milletin gönlünde ebedi yer edinmiş şehitlerin hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu yüzyıl sadece kalkınmanın, teknolojinin, sanayinin yüzyılı değil, aynı zamanda birlik ve kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın yüzyılı olacaktır. Terörsüz Türkiye ile yolumuz daha aydınlık olacaktır. Hiçbir annenin evlatsız, hiçbir evladın babasız kalmadığı, hiçbir gencimizin ömrünün baharında toprağa düşmediği bir geleceği birlikte kuracağız. Bu topraklarda her vatandaşımız kendini daha huzurlu, daha güvende daha umutlu hissedecek. Bizim amacımız bir katre gözyaşının dökülmediği, umudun, huzurun, kardeşliğine hakim olduğu bir Türkiye'dir. Kaynaklarımızı heba etmeyeceğiz, bir tek insanımızı umutsuz bırakmayacağız. Her bir vatandaşımız doğduğu yerde de doyduğu yerde de onurla, güvenle ve huzurla yaşayacak. Saflarımızı sıklaştıracağız ve omuz omuza vereceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Erzurum'da yaktığımız kardeşlik meşalesi Konya, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Ankara, Antalya, Şanlıurfa gibi illerimizde de aynı ruh ve inançla devam edecektir. Sizlere söz veriyoruz şehitlerimizin aziz hatırasına asla halel getirmeyeceğiz, ihanet etmeyeceğiz."