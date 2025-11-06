Erzurum'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi

Erzurum'da İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğü, Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğince "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bir araya geldiklerini, bu hedefin sadece güvenlik güçlerinin değil, milletin her bir ferdinin ortak ideali olduğunu söyledi.

Terörün sadece bir güvenlik sorunu olmadığını belirten Çiftçi, "O, insan hayatına, kardeşliğe, ortak geleceğimize yönelmiş bir tehdittir. Her bir can kaybı, her bir acı, sadece bir haneye değil, milletimizin her bir ferdinin yüreğine düşen ateştir. Bizler bu gerçeği en iyi bilen, bu acıyı en derinden hisseden bir milletiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık şiddetin, nefretin ve terörün değil, birliğin, dayanışmanın ve adaletin diliyle konuşan bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Bu yürüyüş, güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla, devletimizin kararlılığıyla, en önemlisi de milletimizin ferasetiyle devam etmektedir." diye konuştu.

Çiftçi, kalıcı barışın toplumsal dayanışma ve milli birlik ruhuyla mümkün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, yalnızca terör örgütlerinin fiziki varlığını ortadan kaldırmayı değil, terörün beslendiği zemini de kurutmayı amaçlamaktadır. Eğitimden istihdama, sosyal politikalardan bölgesel kalkınma projelerine kadar her alanda yapılan çalışmalar, milletimizin birlik ve bütünlüğünü pekiştirmektedir. Devletimiz, terörün kökünü kazımak için hukuk devleti sınırları içinde kararlılıkla mücadele etmektedir. Ancak terörle mücadelenin kalıcı başarısı, sadece güvenlik tedbirleriyle değil, toplumsal dayanışma ve milli birlik ruhuyla mümkündür. Biliyoruz ki, terörle mücadele yalnızca silahla, operasyonla değil, kalplerle ve gönüllerle de kazanılır." Gençlerin umudunu güçlendirmenin, ailelerin yanında olmanın, her vatandaşa devletin şefkat elini hissettirmenin, teröre verilecek en güçlü cevap olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin her bir köşesinde huzur ve güven iklimi güçlenmektedir. Bu başarı, devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve vatandaşlarımızın devlete olan inancı sayesinde elde edilmiştir." dedi.

Okuyan, üreten, vatanı için gece gündüz ter döken her gencin terörün karşısında dimdik duran bir umut olduğunu dile getiren Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefi, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu bir geleceğin teminatıdır. Bizler biliyoruz ki, terörsüz bir Türkiye yalnız güvenli bir ülke değil, adil, güçlü ve huzurlu bir ülke demektir. Bunun için her vatandaşımızın gönlünde barışı büyütmesi, kardeşliğe inancı diri tutması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu. - "Bir kolumuz, bir bacağımız eksildi belki ama vatan sevgimiz asla eksilmedi" Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise buluşmanın milletin ortak vicdanını ve kararlılığını temsil eden büyük bir dayanışma tablosu olduğunu söyledi. Milletin teröre ve bölücülüğe asla geçit vermeyeceğini ve Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Işık, şöyle konuştu:

"Bir kolumuz, bir bacağımız eksildi belki ama vatan sevgimiz asla eksilmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, devletimizin iradesi ve milletimizin duasıyla artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bize gönderdiği mektupta yer alan, 'Bu sürecin hiçbir noktasında, pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve sufli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır' ifadesini bizlere verilmiş bir söz kabul ederek devletimize güveniyoruz. Bu süreçte onların verdiği teminat bizler için çok değerlidir." Işık, tek isteklerinin Terörsüz Türkiye'nin adaletle, kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde başarılması olduğunu belirterek, "Öyle başarmalıyız ki sokakta oynayan çocuklardan, dağlarda nöbet tutan Mehmetçik'e kadar kimsenin zihninde soru işareti kalmasın. Terörün bitmesini en çok biz şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Verilen sözler ışığında terörden arındırılmış bir Türkiye idealini yürekten destekliyor, bu sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." şeklinde konuştu.