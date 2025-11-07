Türkiye Curling Federasyonu, 2026 Kış Olimpiyatları'na katılıp tarih yazmak istiyor

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, sporcu ve antrenörlerle en büyük hayallerinin İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların Finlandiya'daki Avrupa Curling Şampiyonası ve Kanada'daki olimpiyat elemelerine katılacağını ifade etti.

Milli sporcuların çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Şebin, "Finlandiya'daki şampiyonaya çocuklarımız çok ciddi şekilde hazırlanıyor. Yaklaşık 2 aydır yurt dışında kamp yapıp en üst düzeydeki özel turnuvalara katılarak bu şampiyonaya hazırlanıyorlar. Buradaki en büyük hedefimiz kadınların ilk 6'ya girip Dünya Şampiyonası'nda tekrar yarışması, erkeklerin ise A gurubuna yükselmesi." dedi.

Kenan Şebin, dünyada 67 ülkede curling sporunun yapıldığını anlatarak, "Bazen 14, bazen de 16. sıradayız. En başarılı olduğumuz karışık çiftler ve kadın milli takımımız. Erkek ve kadınlarda dünyanın en iyi 13 ülkesi Dünya Şampiyonası'na katılabiliyor. Karışık çiftlerde ise en iyi 20 ülke katılıyor. Dolayısıyla biz karışık çiftlerde ve kadınlarda dünyada finallere katılan ve Dünya Şampiyonası'nda yarışan ülkelerden biriyiz. Biz dünyanın en üst liginde yarışan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla olimpiyat elemelerine biz direkt katılıyoruz." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nda ilk 10'a giren ülkelerin olimpiyatlarda yarıştığını anımsatan Şebin, şöyle devam etti:

"Biz aslında 10. olmuştuk ama Dünya Curling Federasyonunun bir uygulaması var. İlk 8'e giren ülkeyi direkt olimpiyatlara alıyor. Dünya Şampiyonası'nda 13 ülke yarıştığı için geriye kalan 5 takımla B grubundan gelecek 3 takımın tekrar turnuvası yapılacak. Bu turnuvada ilk ikiye giren ülkeler olimpiyatlara katılma hakkı kazanacak. Bu noktada biz Dünya Şampiyonası'nda yarıştığımız ülkelere bakarsak en ciddi rakibimiz ABD, Norveç ve Japonya. Kadın milli takımımız bundan bir kaç ay önce yapılan Dünya Şampiyonası'nda bu üç ülkeyi de yenmiş. Karışık çiftler ve kadın takımlarımız inşallah olimpiyatlara giderse tarih yazmış olacaklar. Olimpiyatlara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

- "Herkes inanmış durumda"

Sporcuların uzun zamandır kamp ve özel turnuvalara katıldığını aktaran Kenan Şebin, şunları kaydetti:

"Performans noktasında belki de dünyayla başa baş bir hazırlık dönemi geçirdik. Ekibimiz bu yolda çok büyük fedakarlıklar gösterdi çünkü aylardır sevdiklerinden uzakta dünyayı gezerek olimpiyata hazırlanıyorlar. 2022 ile bunu kıyaslamak mümkün değil. Türkiye artık çok gelişti ve çok ciddi rakiplerimiz var. Federasyon olarak 10, curlingde ise 15 yıllık bir tarihe sahibiz. Türkiye'de sporcu ve antrenörlerimiz Erzurumlu. Erzurum'un çocuklarıyla ABD, Çin, Güney Kore, Kanada, İskoçya ile mücadele etmek tabii ki çok zor. Yıllardır bu işi yapıyorlar ama bizim de aldığımız mesafe takdire şayan. Bizim onlardan hiç bir eksiğimiz yok. Dünyaya entegre olmuş şekilde her sporcuyla birebir ilgilenerek hazırlanıyorlar. 2022 ile 2026 arasındaki fark ne derseniz bizim için tecrübe en büyük hazine. 2022'ye bakışımızla 2026'ya bakışımız daha farklı çünkü sporcularımız rakibin ne yaptığını biliyor. Çocuklar arasında da ciddi uyum var, herkes inanmış durumda. 2026'daki olimpiyatlara katılmak en büyük hayalim, inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız."