Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 104. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 104. haftada da sürdürdü.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Tıp Fakültesi öğrencilerinden Esra Ceren Karaoğlu grup adına yaptığı basın açıklamasında, Gazze ve bölgede son yaşanılanlardan sonra mescitlerin, kendilerinin olmadığı sürece hiçbir yerde hiçbir Müslüman'ın tam anlamıyla güvende olamayacağını anladıklarını söyledi.

        Mescid-i Aksa'daki zulmü saatlerce sayabileceklerini aktaran Karaoğlu, "İstedikleri zaman namaza açıp istedikleri zaman kapatıyorlar. İçinde bulunduğu Batı Şeria'da kurşunlar, bombalar kol geziyor ve işgal her daim sürüyor. Evlerinden çıkarılan Filistinliler mülteci kamplarına dolduruluyor. Her gün yaralı ve şehit fotoğrafları görüyoruz ama maalesef bu görüntüler kalbinde hastalık olanlar tarafından normalleştiriliyor. Zulüm öyle bir boyutta ki, uydu görüntülerinden Gazze’deki yıkımı ve Sudan’daki katliamı görebiliyorsunuz." dedi.

        Karaoğlu, Müslümanların değişim için çabalaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Elimiz her boykot edilmesi gereken ürüne gittiğinde bizi kayıt altına alan melekleri aklımıza getirelim ve hesaba çekileceğimiz günü düşünelim. Ey İsrailliler ve onların destekçileri, küfürde o kadar derine daldınız ki, açtığınız savaşın Allah’a karşı olduğunu unuttunuz. Evet, siz de biliyorsunuz ki İslam gerçek dindir. Bu yüzden küfürde bu kadar ileri gidiyorsunuz. Cennetin size ait olduğunu iddia etmenize rağmen ölümden delicesine korkuyor ve bu dünyalık işlere kendinizi veriyorsunuz. Gazze’yi yıkmaya çalışıyorsunuz ama yaşam sürdürmeye çalıştığınız yerde eğitim, iş ve insan psikolojisi bitmiş durumda. Bir grup vahşi kabile olduğunuzu tüm dünya gördü. Kendi Tevrat'ınızda şeytani bir karakter olarak anlatılan Gollam’dan bile daha aşağılık bir vaziyete düştünüz."

        Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından yapılan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Aziziye destan...
        Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Aziziye destan...
        Palandöken'de silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Palandöken'de silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Vali Çiftçi, Köprüköy'de incelemelerde bulundu
        Vali Çiftçi, Köprüköy'de incelemelerde bulundu
        Rektör Çakmak: "Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez" ETÜ k...
        Rektör Çakmak: "Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez" ETÜ k...
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı
        Bilimin öncüleri, Atatürk Üniversitesi'nden gururla mezun oldu Atatürk Üniv...
        Bilimin öncüleri, Atatürk Üniversitesi'nden gururla mezun oldu Atatürk Üniv...