Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri engelli çocuklarla buluştu

Erzurum’da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri, “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören engelli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, okulun etkinlik alanında çocuklarla resim yaptı, yüz boyama etkinlikleri düzenledi ve renkli kuklalarla sahne gösterisi sundu.

Çocuklarla oyunlar oynayan gönüllülerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından program sona erdi.