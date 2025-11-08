Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri engelli çocuklarla buluştu

        Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri, "Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören engelli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:12
        Erzurum'da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri engelli çocuklarla buluştu
        Erzurum’da Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri, “Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören engelli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Etkinlik kapsamında gönüllüler, okulun etkinlik alanında çocuklarla resim yaptı, yüz boyama etkinlikleri düzenledi ve renkli kuklalarla sahne gösterisi sundu.

        Çocuklarla oyunlar oynayan gönüllülerin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

