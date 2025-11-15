Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı.
Köyler beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.