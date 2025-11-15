Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.