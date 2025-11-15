Habertürk
Habertürk
        Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

        Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlere kar yağdı

        Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 15.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:17
        
        Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı.

        Köyler beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

