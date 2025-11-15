Erzurum'da evde darbedilen 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakutiye ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bir evde yaşayan 3 arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darbedildi.

