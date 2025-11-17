Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M.'nin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:47
        Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, baba Fatih, anne Gülcan Yazgan, sanıklardan G.Ş. ile taraf avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık B.M. ise duruşmaya gelmedi.

        Sanıklardan kulüp yöneticisi G.Ş. yaşanan olayla ilgili kendisinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını savunarak, olayın Erzurum TOHM sorumluluğunda gerçekleştiğini ifade etti.

        Sanık avukatı da bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek, kulübün bu olayda mağdur olduğunu ve müvekkilinin kafile listesinde bile yer almadığını iddia etti.

        Baba Fatih ve anne Gülcan Yazgan ise başka sporcuların da başına böyle bir üzücü olay gelmemesi için sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkemeye katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) görevlisi ise çığ ihbarı gelmesinin ardından kısa sürede olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

        Olay yerine vardıklarında nizami şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlatan JAK görevlisi, Emre Yazgan'ı ilk olarak ayak kısmından bulduklarını ve kontrol ettiklerinde nabız alamadıklarını anlattı.

        JAK görevlisi, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığını, daha sonra bölgenin tehlikeli olduğunun farkına vardıklarını ve sporcuyu sedyeyle bölgeden hazır bulunan ambulansa taşıdıklarını aktardı.

        Jandarma kontrol noktasında bulunan görevli personel ise olayın yaşandığı yerin bulundukları yerin alt tarafında kaldığını, sporcuların bölgeye çıktılarını görmediklerini ve çığ olayını bölgede toplanan vatandaşlardan öğrendiklerini dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, sorumlu antrenör B.M.'nin duruşmaya zorla getirilmesine, sanık ve tanıkların tekrar dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin kusurlu olduğu belirtiliyor.

        Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğuna işaret edilen iddianamede, bu nedenle doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında sporcunun kusurunun olmadığı ifade ediliyor.

        İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

