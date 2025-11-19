Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu

Ağrı'da sisin etkili olduğu il merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kent merkezinin yanı sıra Erzurum-Kars kara yolu ve kuzey çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava ve sis nedeniyle sabah saatlerinde bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

