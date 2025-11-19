Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk hava ve sis nedeniyle sabah saatlerinde bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Vatandaşlar buz tutan araçların camlarını kazıcı yardımıyla çözmeye çalıştı.

        Kent merkezinin yanı sıra Erzurum-Kars kara yolu ve kuzey çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

        Gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Araç camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta kırağı etkili oldu.

        Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halı örttü.

        - Ağrı

        Ağrı'da sisin etkili olduğu il merkezi ve çevresinde görüş mesafesi düştü.

        Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.

        Sürücülerin araç farlarını açarak ilerlediği kentte, gökyüzünü kaplayan sis bulutu dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs...
        Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs...
        Sisler içinde bir şehir: Erzurum
        Sisler içinde bir şehir: Erzurum
        Uzundere'de dağ keçileri görüntülendi
        Uzundere'de dağ keçileri görüntülendi
        Müftüden Kur'an Kurslarına ziyaret
        Müftüden Kur'an Kurslarına ziyaret
        Fırat'tan İsrailli bakana sert tepki
        Fırat'tan İsrailli bakana sert tepki
        Karayazı'da kırk pencereli mağaralar yürüyüş yolu projesi başlıyor
        Karayazı'da kırk pencereli mağaralar yürüyüş yolu projesi başlıyor