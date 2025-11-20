Habertürk
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlayan "halk pazarı" sayısı artıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:56
        Erzurum'da vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlayan "halk pazarı" sayısı artıyor
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.

        Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 9'uncu şubesi Abdurrahmangazi Mahallesi TOKİ'ler mevkisinde açıldı.

        Vali Vekili Didem Dinç Özay, yaptığı konuşmada, halk pazarı projesinin vatandaşların günlük ihtiyaçlarına daha kolay, kaliteli ve uygun maliyetlerle ulaşabilmeleri için atılmış önemli adım olduğunu ve halk pazarlarının hijyen şartları, düzeni, erişilebilirliği ve güvenliği ile modern şehircilik anlayışına yakışır şekilde tasarlandığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediyeciliğin vatandaşın yükünü hafifletmek ve sofrasına destek olmak olduğunu belirtti.

        Modern, düzenli, güvenli pazar yerinin hem vatandaşın, hem esnafın hem de üreticinin yüzünü güldüreceğini anlatan Sekmen, "O nedenle halk pazarlarımız bizim için çok önemli." dedi.

        Talep ve ihtiyaç üzerine açılışı yaptıklarına değinen Sekmen, şunları kaydetti:

        "Halk pazarlarımızın amacı çok nettir. Vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşsın, esnafımız daha düzenli ve güvenli bir ortamda satış yapsın, üreticimiz ürününü aracısız olarak halka sunabilsin, mahalle ekonomisi canlansın, sokak hareketlensin, sosyal yaşam güçlensin. Kısacası halk pazarları, belediyecilikte hem sosyal hem de ekonomik bir denge unsurudur. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş üretmektir. Biz yaptığımız her hizmeti milletimiz için yapıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın memnuniyetidir."

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise projeyle hem vatandaşların ekonomisine katkı sağladıklarını hem de piyasayı regüle ederek fiyat artışlarının da önüne geçmiş olduklarını aktardı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da açılışını yaptıkları 9'uncu şubenin 650 metrekare kapalı alanda günlük 6 ton işlem kapasitesi ve merkez depo entegrasyon sistemiyle şekillendiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından yapılan dua ile halk pazarının açılışı gerçekleşti.

        Açılışa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Seyfettin Liman, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

