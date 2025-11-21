Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ile Ardahan'da sis ve soğuk hava etkili oldu

        Erzurum ile Ardahan'da soğuk hava ve sis nedeniyle yollarda buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:06
        Erzurum ile Ardahan'da sis ve soğuk hava etkili oldu
        Erzurum ile Ardahan'da soğuk hava ve sis nedeniyle yollarda buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Erzurum'da vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

        Yollardaki buzlanma sebebiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Kentin farklı bölgelerinde ve Kuzey Çevre yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altına indiği Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

