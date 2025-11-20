Erzurum'da 3 gündür aranan işitme engelli çoban koyunlarıyla sağ bulundu

Açıklamada, "Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA görevlendirilmiş ve bölge üzerinde havadan keşif faaliyetleri icra edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kayıp Abdurrahman K. ile küçükbaş hayvanların 13.05'te İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu, çobanın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çayırtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan işitme engelli Abdurrahman K'nin (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalar 3'üncü gününde devam etti.

