        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 3 gündür aranan işitme engelli çoban koyunlarıyla sağ bulundu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 gündür aranan işitme engelli çoban, JÖH timlerince kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta koyunlarıyla sağ bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:54 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:54
        Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çayırtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan işitme engelli Abdurrahman K'nin (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalar 3'üncü gününde devam etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, kayıp Abdurrahman K. ile küçükbaş hayvanların 13.05'te İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu, çobanın kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği belirtildi.

        Arama çalışmalarında, 5 asayiş timinden 20 personel, 2 JAK timinden 15 personel, 2 JÖH timinden 30 personel, 3 AFAD ekibinden 30 personel, Macera Off-Road Kulübü'nden 9 araç, 22 personel ve 3 köpek unsurunun görev aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA görevlendirilmiş ve bölge üzerinde havadan keşif faaliyetleri icra edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatılmıştır." bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

