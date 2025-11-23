Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Nagehan öğretmen, kırsaldaki okulda 13 öğrencisi için kömürlüğü oyun atölyesine çevirdi

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Kış mevsiminin en çetin geçtiği şehirlerden Erzurum'da kırsaldaki okulda öğretmenlik yapan Nagehan Orak Okanlı, çocukların soğukta dışarıda oyun oynayamadıklarını görünce mahallelinin de desteğiyle kömürlüğü oyun atölyesine çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:10
        Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'na gönüllü tayinle giden Okanlı, kırsalda özellikle kış mevsiminde çocukların oyun oynayabilecekleri kapalı alanın bulunmadığını fark etti.

        Bunun üzerine okulda atıl olarak kömürlük ve odun gibi malzemelerin bulunduğu eski sınıfı oyun atölyesine dönüştürme kararı aldı.

        Mahallede yaşayanlarla işe koyulan Nagehan öğretmen, yaklaşık 2 ayın sonunda hem velilerin hem de bazı sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla oyun atölyesi oluşturdu.

        Mayıs ayında tamamlanan ve şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği atölyede okulda öğrenim gören 13 çocuk, derslerin dışında birlikte top havuzundan tramboline, zeka oyunlarından futbola kadar çeşitli oyunlar oynuyor.

        İki kişinin görev yaptığı okulda öğretmenler de ders aralarında atölyede çocuklarla vakit geçiriyor.

        Okanlı, AA muhabirine, 6 yıldır öğretmenlik yaptığını ve il içi tayinle gönüllü olarak kırsaldaki mahalle okuluna geldiğini söyledi.

        Soğuk kış şartlarında çocukların enerjilerini atabilecekleri oyun alanının bulunmadığını fark etmesi üzerine oyun atölyesi kurma fikrini geliştirdiğini belirten Okanlı, "Atıl durumda bulunan, içinde kırık materyaller, eski eşyalar, odun, kömür ve kağıtlar bulunan, depo görevi gören bir sınıfı dönüştürme kararı aldık." dedi.

        - Çocuklar, hem oyun oynuyor hem de becerilerini geliştiriyor

        Kömürlük gibi kullanılan alanın dönüşüm sürecini anlatan Okanlı, şöyle devam etti:

        "Oyun atölyesinde yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil aynı zamanda eğitime olan inancımızın da bir ifadesi. Burada çocuklarımızla oyun odası veya oyun alanı demek yerine oyun atölyesi ifadesini kullanmak istedim çünkü çocuklarımız burada oyunları kendileri üretiyorlar. Böylelikle problem çözmeye işbirliği ile yaklaşma ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerileriyle desteklenmiş oluyorlar.

        Kapalı oyun alanları, köylerde olmayan imkanlar. Çocuk, oyunla büyür. Oyun olmazsa çocuk mutlu olmaz. O yüzden çocukların oyunla buluşması için gerekli şartları oluşturmamız çok kıymetli. Köy okulları tabii ki zorluklarla dolu bir alan fakat biz bu engelleri engel olarak görmüyoruz. Öğretmen olarak bir çözüm misyonu oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden imkan her zaman elde edilebilir. Yeter ki isteyelim ve dönüştürelim. Her şey olabilir."

        Okulun sadece dört duvar olmadığına işaret eden Okanlı, oyun atölyesini kurduklarında mahallede yaşayanların da çok destek olduğunu vurguladı.

        Okanlı, "Eğer bir köy okulundaysanız öğretmenler odanızda, arkadaşlarınızda, çevrenizde öğrencileriniz ve velilerinizdir. Köy okulunda yalnızca bunlar size destek olabilir. O yüzden destekleri için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Atölye, çocukların okulu sevmelerine katkı sağladı

        Oyun atölyesini çocukların oyundan ziyade sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerinin de geliştiği alana çevirdiklerini belirten Okanlı, şunları kaydetti:

        "Oyun atölyemizin oryantasyon döneminde çocukların okula kazanılmasında çok büyük etkisinin olduğunu bu sene gözlemledik. Uyum haftasında çocuk, okulu artık hem oyun oynayabileceği hem eğlenebileceği hem öğrenebileceği bir alan olarak gördüğü zaman okula gelme isteği artıyor ve çok kolay bir şekilde uyumunu sağlayabiliyor."

        Mahalle muhtarı Arif Kara da Okanlı'ya teşekkür ederek, "Okulda çocuklarımız için oyun alanları, kütüphaneler yaptı. Daha önce böyle şeyler yoktu. Kendi çabaları ile hepsini yaptı. Biz de her zaman onun arkasındayız. " diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

