Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluk yaşandı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlıyor.

        Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın coşkulu ve yoğun geçtiğini söyledi.

        Keleş, fuarın 30 Kasım'da sona ereceğini belirterek, "Fuarımız üç günde yaklaşık 50-60 bin kişiye kapılarını açtı. Yarından itibaren okullarımızda sıraya girmişler. Öğrencilerimizin taşımalarını yapacağız. Tüm çocuklarımızı kitapla buluşturacağız." diye konuştu.

        Geçen yıl kitap fuarının 300 bin ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Keleş, şunları kaydetti:

        "Fuarda Erzurum Teknik ile Atatürk Üniversitelerinden hocalarla dolu dolu söyleşilerimiz var. Gün boyunca söyleşi ve imza programları düzenleniyor. Okullardan gelen öğrencilerimize 100 liralık hediye çeki hazırladık. Çocuklar alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşayacak. Çocukların öz güven kazanması için böyle bir şey planladık, yetmediğinde arttıracağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 46 yaşında DAGC Başkanı Ayhan Türkez; ''S...
        Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 46 yaşında DAGC Başkanı Ayhan Türkez; ''S...
        Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'tan "Şehir Yazarlığı" üzerine söyleşi
        Gazeteci-Yazar Orhan Bozkurt'tan "Şehir Yazarlığı" üzerine söyleşi
        Nagehan öğretmen, kırsaldaki okulda 13 öğrencisi için kömürlüğü oyun atölye...
        Nagehan öğretmen, kırsaldaki okulda 13 öğrencisi için kömürlüğü oyun atölye...
        Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu
        Tortum Gölü üzerinde yüzen ev ilgi odağı oldu
        EMŞAV'a yeni hizmet binası
        EMŞAV'a yeni hizmet binası
        Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü
        Duygular tuvale, anılar satırlara döküldü