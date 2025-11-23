"7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Erzurum'da 130 yayınevinin ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, üçüncü gününde kitapseverleri ağırlıyor.

Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın coşkulu ve yoğun geçtiğini söyledi.

Keleş, fuarın 30 Kasım'da sona ereceğini belirterek, "Fuarımız üç günde yaklaşık 50-60 bin kişiye kapılarını açtı. Yarından itibaren okullarımızda sıraya girmişler. Öğrencilerimizin taşımalarını yapacağız. Tüm çocuklarımızı kitapla buluşturacağız." diye konuştu.

Geçen yıl kitap fuarının 300 bin ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Keleş, şunları kaydetti: