        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Öğretmenin köy okulunda yaktığı "bilim ateşi" çocuklara yeni ufuklar açtı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da kadın öğretmenin mahalle statüsündeki köy okulunda yaktığı "bilim ateşi" çocuklara yeni ufuklar açtı.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:02
        Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi'ndeki Şehit Nurullah Saraç Ortaokulu'nda görev yapan Gamzenur Fatsa, köydeki öğrencileri bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturarak geleceğe hazırlıyor.

        Okulun 160 öğrencisi için özel sınıf tasarlayan Fatsa, burada çocuklarla ürettikleri bilim-teknoloji projeleriyle ulusal yarışmalara katıldı ve TEKNOFEST ile TÜBİTAK yarışmalarında dereceler elde etti.

        Köy okulunda yaktığı "bilim ateşi"yle öğrencilerine yeni ufuklar açan Fatsa, kırsaldaki çocuklarla yazılımdan kodlamaya birçok alanda çalışma yapmaya devam ediyor.

        İlçe merkezinde öğretmenlik yapan Fatsa'nın kocası Ömer Faruk Fatsa da zaman zaman köye gelip öğrencilerine yeni hayaller kazandıran eşine destek oluyor.

        - "Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar'ı örnek almalarını istiyorum"

        Gamzenur Fatsa, AA muhabirine, daha önce görev yaptığı Afyonkarahisar'da, bilim ve teknoloji yarışmalarına kırsaldan katılımın neredeyse hiç olmadığını fark ettiğini söyledi.

        Daha sonra atandığı Erzurum'daki kırsal mahallede bu konu üzerine yoğunlaştığını ifade eden Fatsa, şöyle konuştu:

        "Taşkesen Mahallesi'ne geldiğim zaman çocukların gözlerindeki o ışığı, bilime olan meraklarını gördüm. Böyle olduğu için de onları teşvik etmek istedim. TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katıldık. TEKNOFEST'te finallere kaldık. Bu yıl çocuklarımızı İstanbul'a götürdük. Bu şekilde az da olsa küçük adımlarla bu yola başladık. Köy okullarında okuyan öğrencilerimizin de TEKNOFEST, TÜBİTAK yarışmalarına katılması için öğretmenleri olarak bizim destek olmamız gerekiyor. Çocukların o havayı solumaları, 'başardım' duygusunu tatmaları gerekiyor. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar gibi ülkemize yön veren şahsiyetlerin hayatlarını örnek almalarını, onların bilimin ışığında ilerlemelerini istiyorum."

        - "Eşim bu süreçte bir ilim ateşi yaktı"

        Ömer Faruk Fatsa ise eşine bu yolculukta destek olduğunu belirterek, "Eşim bu süreçte bir ilim ateşi yaktı. Bu ateş yakıldığında ona odun taşımak zor olmuyor. Gamze hocanın yaktığı ateşe destek vermeye gayret ediyoruz." dedi.

        8. sınıf öğrencisi Emirhan Alparslan da okulda güç kaynağı projesi yaptığını söyleyerek, bilişim teknolojileri öğretmeni olmak istediğini vurguladı.

        Öğrencilerden Mustafa Hasan ise kodlama cihazı olan bir tablet yaptıklarını ve TÜBİTAK ile TEKNOFEST yarışmalarında birinci olmak istediğini kaydetti.

