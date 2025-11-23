Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 23.11.2025 - 00:34
        Erzurum'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G'yi (36) silahla yaralayan S.K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Selçuklu Mahallesi'nde 22 Kasım'da S.K, uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G. ile A.U'ya (34) tabancayla ateş açmış, olayda E.G. bacağından yaralanmıştı.

        Polis çalışma sonucu S.K'yi suç aleti tabancayla ikametinde yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

