Erzurum'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G'yi (36) silahla yaralayan S.K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Selçuklu Mahallesi'nde 22 Kasım'da S.K, uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G. ile A.U'ya (34) tabancayla ateş açmış, olayda E.G. bacağından yaralanmıştı.
Polis çalışma sonucu S.K'yi suç aleti tabancayla ikametinde yakalamıştı.
