Erzurum'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Dün akşam K.K, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde S.İ. ve F.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp bir süre sonra suç aletiyle polis merkezine teslim olmuştu.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A.'yı bıçakla yaralayan K.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

