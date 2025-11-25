Habertürk
        Erzurum'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da araç içinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:13
        Erzurum'da 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da araç içinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir otomobilin içinde S.İ. ve F.A.'yı bıçakla yaralayan K.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        K.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün akşam K.K, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde S.İ. ve F.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp bir süre sonra suç aletiyle polis merkezine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

