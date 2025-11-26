Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 64'ü hükümlü 100 aranan şüpheli yakalandı

        Erzurum'da polis ekipleri, 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:48
        Erzurum'da polis ekipleri, 64'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-25 Kasım'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ifadeye yönelik aranan 36, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 54, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 20 yıl üzeri süreli hapis cezasıyla aranan 1 kişi olmak üzere toplam 100 aranan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

