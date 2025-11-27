Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da iki katlı evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki katlı evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:12
        Erzurum'da iki katlı evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

        Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

        Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

        Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi.

        Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğalgaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

        Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

        Ekiplerce hasar gören evin enkazının kaldırmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        - Doğalgaz firmasının açıklaması

        PALEN Doğalgaz firmasından yapılan açıklamada, patlama sonrası ekiplerin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği belirtildi.

        Olay yerinde incelemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı, ancak yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz, güvenlik tedbirleri kapsamında şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kesmiş olup, şebekedeki ve servis kutularındaki gerekli kontroller tamamlandıktan sonra kademeli olarak gaz arzı yeniden sağlanmaya başlamıştır. 26 Kasım çarşamba günü Palandöken ilçesi Kayakyolu semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Mahsut Efendi Mahallesi'nde yaşanan şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisinin bugün Yoncalık semtinde yaşanan patlama ile ilgisi yoktur. PALEN, kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

