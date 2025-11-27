Erzurum'da soğuktan bitkin düşen kızıl şahin bakımları sonrası doğaya bırakıldı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen kızıl şahin, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kentte etkili olan soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Bir süre önce şehir kırsalında karlı arazi üzerinde bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kızıl şahin, ekiplerce teslim alınarak koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede sağlık problemi olmadığı ve enerji kaybı yaşadığı anlaşılan yırtıcı kuş, güçlenmesi için bakım ve beslenmeye alındı.

Özenle bakımı ve beslenmesi yapılan kızıl şahin, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.