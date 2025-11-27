Habertürk
        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 7. gününde devam ediyor

        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 7. gününde devam ediyor

        Erzurum'da 130 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" yedinci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:05
        "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" 7. gününde devam ediyor
        Erzurum'da 130 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla düzenlenen "7. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" yedinci gününde sürüyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 21 Kasım'da açılan fuar, yedinci gününde kitapseverleri ağırlıyor.

        Çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörlerin etkinlik düzenlediği fuarda, yetişkinler de kitapları inceleyip alışveriş yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Keleş, AA muhabirine, fuarın, sabah 10.00'da açılmasından itibaren yoğun şekilde ziyaretçileri ağırladığını söyledi.

        Keleş, fuara katılımdan memnun olduklarını belirterek, "6 günün sonunda 130-140 bine ulaştık. Şehrimizde merkezdeki okulların yaklaşık yüzde 80'ini taşımalı şekilde getirdik. Bugün kırsaldaki okullarımız geliyor, pazar günü fuar sona erecek ama hafta sonu büyük bir yoğunluk bekliyoruz." dedi.

        - "13 bin öğrenciye 100 liralık hediye çeki dağıttık"

        Mayıs 2026'da kentte yeniden kitap fuarı düzenleneceği bilgisini paylaşan Keleş, şunları kaydetti:

        "Esnaf çok memnun, bizim için önemli olan da yayınevlerinin memnun kalması çünkü bu memnuniyetin sonraki fuarlar için artı yönde dönüşü oluyor. Erzurum, Trabzon, Şanlıurfa ve Elazığ'da adından söz ettiriyor. Hedefimiz bu yıl için 350-400 bin, mayısta yapılacak fuarda ise hedefimiz 400 binin çok üzerinde. Valimizin destekleriyle 13 bin öğrenciye 100 liralık hediye çeki dağıttık, gelen tüm öğrencilerimize veriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

