Erzurum'da "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi

Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 400'den fazla akademisyen ve kadın doğum doktorunun katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından Palandöken Dağı'ndaki bir otelde cuma günü başlayan kongre, son gününde sunumlarla devam etti.

Doğum oranlarının azalması ve normal doğuma teşvik konularına dikkat çekilen kongre, "Doğum sayısı, kadın sağlığı ve ülke geleceği için önemli mi?", "Doğum sayısının bu kadar azalması gerçekten bir beka sorunu mu? Ülkemizi neler bekliyor?" ve "Benign jinekoloji" gibi konu başlıklarının panel ortamında tartışılması ve bildirilerin hazırlanmasıyla sona erdi.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, AA muhabirine, yoğun katılımla düzenledikleri kongreyi tamamladıklarını söyledi.