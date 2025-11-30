Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi

        Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 400'den fazla akademisyen ve kadın doğum doktorunun katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 400'den fazla akademisyen ve kadın doğum doktorunun katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi.

        Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından Palandöken Dağı'ndaki bir otelde cuma günü başlayan kongre, son gününde sunumlarla devam etti.

        Doğum oranlarının azalması ve normal doğuma teşvik konularına dikkat çekilen kongre, "Doğum sayısı, kadın sağlığı ve ülke geleceği için önemli mi?", "Doğum sayısının bu kadar azalması gerçekten bir beka sorunu mu? Ülkemizi neler bekliyor?" ve "Benign jinekoloji" gibi konu başlıklarının panel ortamında tartışılması ve bildirilerin hazırlanmasıyla sona erdi.

        Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, AA muhabirine, yoğun katılımla düzenledikleri kongreyi tamamladıklarını söyledi.

        Kadın sağlığı derneklerinin bir çatı altında birleştiği federasyonun, kongredeki konularla ilgili bildiri yayımlayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Güncel literatürde, dünyada ne konuşuluyorsa Palandöken Dağı'nda, Erzurum'da bu konular konuşuldu. Çok sayıda dernek başkanı, hastane başhekimleri ve kadın doğum uzmanlarının katılımıyla kongremiz sona erdi. Kongrenin son gününde Derneğin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe hocamız bildiri niteliğinde konuşmalar yaptı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Narman'dan Karaçoban'a uzanan kardeşlik köprüsü
        Narman'dan Karaçoban'a uzanan kardeşlik köprüsü
        Oltu'da örtü yangını korkuttu Süleymanlı Mahallesi'ndeki alevler kontrol al...
        Oltu'da örtü yangını korkuttu Süleymanlı Mahallesi'ndeki alevler kontrol al...
        ETSO'dan gençlere kariyer planlama desteği
        ETSO'dan gençlere kariyer planlama desteği
        Genç Curling Milli Takımı'nın hedefi A klasmanına dönmek
        Genç Curling Milli Takımı'nın hedefi A klasmanına dönmek
        Erzurum'da bir kayıp hikâyesi Çoban köpekleri devlet hediyesi olarak Amerik...
        Erzurum'da bir kayıp hikâyesi Çoban köpekleri devlet hediyesi olarak Amerik...
        Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi Karabey Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı