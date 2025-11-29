Erzurum'da 2 erin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

Ekipler, konuyla ilgili M.Ç. (16), U.E.Ç. (14), O.U. (15), M.D. (16), R.P. (14) ve İ.K.'yı (15) gözaltına aldı.

Lala Paşa Mahallesi'ndeki Mumcu Konutları Parkı'nda dün bir grup ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli erler M.B.T. (20) ve E.K.'nın (19) yaralanması sonucu polis ekipleri çalışma yaptı.

