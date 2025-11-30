Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yaşanan doğal gaz kesintisi giderildi

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan doğal gaz kesintisinin tamamen giderildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:15
        Erzurum'un Yakutiye ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan doğal gaz kesintisinin tamamen giderildiği bildirildi.

        PALEN Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, önceki günlerde Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana Mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

        Tüm binalara gaz akış arzının yeniden başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlandı ancak evde bulunamadığı için teknik ekiplerin kontrol edemediği konutlarda doğal gaz kullanılamamaktadır. Kontrol talepleriniz için ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı ya da 444 82 25 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve işbirliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

