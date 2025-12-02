Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kadınlar oto yıkama sektörüne adım attı

        TALHA KOCA - Erzurum'da kadınlar, kurdukları kooperatif bünyesinde "erkek işi" olarak bilinen oto yıkama sektörüne adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:16
        Kentte yaklaşık 15 yıldır yöresel "ehram" kumaşı üzerine çalışan Saltuklu Kadın Kooperatifi üyeleri, tamamen kadın çalışanlardan oluşan oto yıkama istasyonu açtı.

        Aziziye ilçesinde 200 metrekarelik iş yerinde, özellikle kadın sürücülerin rahatlıkla araçlarını yıkatması amaçlanıyor. İstasyonda hem çalışan hem de müşteri annelerin rahat etmesi için çocuk oyun alanı da bulunuyor.

        Kooperatif başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu, AA muhabirine, yeni iş yerini kooperatiften elde ettikleri gelirle açtıklarını söyledi.

        Saltuklu, kadınlar için böyle bir iş yeri açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kadınların yaşadığı sorunları yakından tanıyan biri olarak, onlara daha çok destek olma adına daha önceki girişimlerimin yanında bir de oto yıkama fikri oluştu." dedi.

        - "Kentte kadınların işlettiği oto yıkama yok"

        İstasyonda erkek sürücülerin de araçlarını yıkadığını ifade eden Saltuklu, şöyle konuştu:

        "Kadın eliyle neden araç yıkanmasın, kadınlar her işi başardığı gibi bunu da başarır' düşüncesiyle onlara 'araçlarımızı teslim edelim' dedik ve dezavantajlı kadınlardan seçtiğimiz çalışanlarımızla oto yıkamamızı açtık. Kadın eliyle otolarımızı daha temiz, düzenli ve beğenilir şekilde yıkıyoruz. Kentte kadınların işlettiği oto yıkama yok, ilk olduk, bizden sonra inşallah devamı gelir. Kadınlarımız her işi başardığı gibi inşallah bunda da başarılı olur. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarımızda çok beğeni aldık ve takdir gördük, inşallah başarılı şekilde devam edeceğiz."

        Kadın sürücülerin yeni iş yerlerine çok rahat geldiğini anlatan Saltuklu, "Daha çok kadın sürücülerimizin rahat edebilecekleri, dinlenebilecekleri, araçlarının yıkandığını izleyerek ikramlarımızla oturabilecekleri bir mekan. Çocuklar için de oyun alanı oluşturduk. Araba yıkama soğuk görünse de ortamımız sıcak. Şu anda 3 kadın çalışıyor, talep doğrultusunda artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

