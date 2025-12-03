Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti

Ziyaretinde Tokel'e, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız eşlik etti.

Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Tokel, Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir süre görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.