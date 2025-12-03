Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Erzurum Valiliğini ziyaret etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Erzurum Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Tokel, Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir süre görüştü.
Ziyaretinde Tokel'e, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız eşlik etti.
