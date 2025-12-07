Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        21 Yaş Altı Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi klasman yükselmek

        YUNUS HOCAOĞLU - Kadınlar 21 Yaş Altı Curling Milli Takımı, Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası'nda ilk üçe girip A klasmanında mücadele etmeyi hedefliyor.

        Giriş: 07.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:04
        21 Yaş Altı Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi klasman yükselmek
        Erzurum Curling Arena'da yaptığı hazırlıkları tamamlayan genç milliler, Finlandiya'da 7-19 Aralık'ta 24 ülkenin katılacağı şampiyonada başarılı olmak için buz üzerinde ter dökecek. B klasmanında yarışacak milliler, ilk üçe girerek dünyanın en iyilerinin yer aldığı A klasmanında kalıcı olmayı amaçlıyor.

        Milli takım antrenörü Muhammet Oğuz Zengin, AA muhabirine, milli takıma sporcuların iki aşamalı seçmelerle belirlendiğini ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını söyledi.

        Finlandiya'daki şampiyonadaki hedeflerini anlatan Zengin, "24 kadın takımı var. Bunların arasında ilk 3 takım dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacak. Yani orada takımımızı zorlu bir süreç bekliyor." dedi.

        Rakiplerin güçlü olduğunu ve her ülkenin bir üst klasmana çıkmak istediğini belirten Zengin, "2023-2024 sezonunda A klasmanına çıkmıştık sonra tekrar geriye düştük. Çünkü oradaki rakipler çok çok iyi. Üst klasmana çıkmak için ümitliyiz. Rakiplerimizi biliyor, tanıyoruz. Güzel şekilde hazırlandık." diye konuştu.

        - "Türkiye tarihinde gençler kategorisinde bir ilki gerçekleştireceğiz"

        Zengin, şampiyona öncesinde Rusya'da uluslararası özel turnuvaya katıldıklarını da anlatarak, şöyle konuştu:

        "Oradaki takımların geneli Rus takımlardı. Hepsi olimpik seviyedeki sporculardı. Orada deneyim, tecrübe kazandık. 12 kadın takım arasında 10'uncu olduk. Eksiklerimiz gördük, ona göre notlarımızı alarak şampiyonaya hazırlandık. Gençler Dünya Şampiyonası'nı ilk üçte tamamladığımız zaman 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek asıl Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Burada ilk 10 takımın arasında yer alacağız. O yüzden bu dünya şampiyonasındaki hedefimiz ilk üçe girip A klasmanına çıkmak. Orada da kürsüde yer alamasak bile en kötü senaryomuz A klasmanında kalıcı olmak. Bunu başarırsak Türkiye tarihinde gençler kategorisinde bir ilki gerçekleştireceğiz."

        Milli sporcu Derya Ekmekçi de A klasmanına çıkmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bunun için yaklaşık 1 senedir çalışıyoruz. Antrenmanlarımıza milli takım seçmelerinden önce başladık. Rakiplerimiz iyi ama biz de çok iyiyiz ve çok iyi hazırlandık. Takımımıza güveniyoruz. Kamp sürecimizde yurt dışında olimpik takımlarla maçlara çıktık. Bu bizim için çok büyük bir tecrübe oldu."

        Milli sporcu 18 yaşındaki Şüheda Karacalı ise 5 yıldır curling branşıyla uğraştığını ve 3 yıldır milli takımda yer aldığını kaydederek, A klasmanına tekrar çıkmak istediklerini söyledi.

