        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:54
        Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.A yönetimindeki 72-BB-455 Azerbaycan plakalı hafif ticari araç, C.Ç. idaresindeki 25 DK 644 otomobil ve O.G'nin kullandığı 25 LS 021 otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik polisleri yolda önlem aldı.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

