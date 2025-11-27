Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sülfür gazı tespiti sonrası tedbiren kapatılan termal tesisler yarın açılacak

        Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda 25 Kasım'da sülfür gazı tespit edilmesi sonucu tedbiren kapatılan tüm termal tesisler, yarın tekrar hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sülfür gazı tespiti sonrası tedbiren kapatılan termal tesisler yarın açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda 25 Kasım'da sülfür gazı tespit edilmesi sonucu tedbiren kapatılan tüm termal tesisler, yarın tekrar hizmet vermeye başlayacak.

        Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, bir süredir kapalı olan termal tesislerin yarın açılacağı bildirildi.

        Açıklamada, "Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum'a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

        Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, vatandaşların uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesisleri'nin hizmete kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Hemşehrilerimiz, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkanlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibarıyla açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun."

        Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulunun asansör boşluğunda 25 Kasım'da sülfür gazı tespit edilmiş, bunun ardından bölgede bulunan termal tesisler tedbiren kapatılmış, ekiplerce araştırma, değerlendirme ve çözüm faaliyetlerine başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ilıca termal tesisleri pazar günü açılıyor
        Ilıca termal tesisleri pazar günü açılıyor
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
        Palandöken, Türkiye'nin her tarafından kayakseverleri ağırlıyor
        Bu kafeyi "gülümseyen özel yüzler" ayakta tutuyor
        Bu kafeyi "gülümseyen özel yüzler" ayakta tutuyor
        LÖSEV'den ETB Başkanı Hakan Oral'a anlamlı ziyaret
        LÖSEV'den ETB Başkanı Hakan Oral'a anlamlı ziyaret
        Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı
        Erzurum'da aranan 80 şahıs yakalandı