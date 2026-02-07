Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü serbest bırakıldı

        Erzurum'da dün 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:41 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:41
        Erzurum'da 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü serbest bırakıldı
        Erzurum'da dün 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, serbest bırakıldı.

        Erzurum-Tortum kara yolunda SUV tipi araçla çarpıştıktan sonra yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Gürcistan uyruklu tır sürücüsü Nika S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Nika S. sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

        Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç ile Nika S'nin kullandığı KI 098 NG plakalı tır, dün akşam saatlerinde Akdağ Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada sürücü ile araçtaki Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

