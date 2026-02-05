Erzurum'da bir kadını zorla evde alıkoyduğu iddiasıyla aranan zanlı teslim oldu
Erzurum'da 4 gün önce evde bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
Rabiaana Mahallesi'ndeki bir binada B.K'yi (21) zorla alıkoyduğu iddiasıyla 4 gündür aranan Ş.Ö. (45) polis ekiplerine teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüpheli Ş.Ö'nün çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi.
B.K, Veyisefendi Sokak'ta 5 Şubat'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş ve itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla binadan çıkarılmıştı.
