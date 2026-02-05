Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da bir kadını zorla evde alıkoyduğu iddiasıyla aranan zanlı teslim oldu

        Erzurum'da 4 gün önce evde bir kadını zorla alıkoyduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:40
        Rabiaana Mahallesi'ndeki bir binada B.K'yi (21) zorla alıkoyduğu iddiasıyla 4 gündür aranan Ş.Ö. (45) polis ekiplerine teslim oldu.

        Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şüpheli Ş.Ö'nün çeşitli suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi.

        B.K, Veyisefendi Sokak'ta 5 Şubat'ta 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etmiş ve itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla binadan çıkarılmıştı.

