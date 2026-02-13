Canlı
        Haberleri

Palandöken'de Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Palandöken'de Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2026 Kış Oyunları kapsamında düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 13:57 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:57
        Palandöken'de Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2026 Kış Oyunları kapsamında düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyona 36 üniversiteden 21 kadın ve 20 erkek takımında yer alan 133 sporcu katıldı.

        Organizasyonda kadınlarda Atılım Üniversitesi birinci olurken, Yeditepe Üniversitesi ikinci ve Kent Üniversitesi üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise Beykoz Üniversitesi birinci, Erciyes Üniversitesi ikinci ve Aksaray Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

        Ödül töreni düzenlenen şampiyona, başarılı sporculara madalya verilmesiyle sona erdi.

        Ödül törenine, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Genel Sekreteri Matjaz Pecovnik, EUSA Sporları Birliği Direktörü Liam Smith, davetliler ile sporcular katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

