Erzurum'da çatıdan düşen buz kütleleriyle ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum'da üç gün önce 5 katlı binanın çatısından üzerine düşen buz ve kar kütleleriyle ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti. Kazım Karabekir Mahallesi 50. Yıl Caddesi’nde, 16 Mart’ta 5 katlı Aziziye Yatılı Erkek Kur'an Kursu binasının önünden geçtiği sırada üzerine düşen buz ve kar kütleleri sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

