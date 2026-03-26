        Erzurum Şehir Hastanesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili başsavcılıktan açıklama:

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

        Giriş: 26.03.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin, hastanede görev yapan doktorlar ve bazı sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor düzenledikleri ve bu şekilde çok sayıda araç temin ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

        Başsavcılık tarafından yürütülen "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, teknik ve fiziki takip ile iletişim denetlenmesi tedbirleri uygulamalarının titizlikle araştırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yürütülen soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanmış olup, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılmış, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

