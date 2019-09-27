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Cezaevinde organik tarım 

DHA

ERZURUM Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, 20 dönümlük arazide organik tarım yapıyor. Çilek, kabak, patates, salatalık, domates, taze fasulye, marul, lahana, mısır ve biber üretimi yapılan alanda, bu yıl 4 ton da elma yetiştirildi. 

ERZURUM Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, 20 dönümlük arazide organik tarım yapıyor. Çilek, kabak, patates, salatalık, domates, taze fasulye, marul, lahana, mısır ve biber üretimi yapılan alanda, bu yıl 4 ton da elma yetiştirildi. 
Merkez Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa semtinde, toplamda 75 bin 576 metrekare alan üzerinde 85'i yabancı uyruklu toplam 415 hükümlünün bulunduğu Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu´nda, yaklaşık 20 bin metrekare tarım alanında organik ürünler yetiştiriliyor. Hükümlüler tarafından ekimi, bakımı ve hasadı yapılan ürünler, hem cezaevlerinde tüketiliyor hem de satışa sunuluyor. Hükümlüler, 260 adet ağaçtan mevsim şartlarına göre ortalama 4 ton elma hasadı yaparken bunun yanında tamamen doğal çilek, kabak, patates, salatalık, domates, taze fasulye, marul, lahana, mısır ve biber yetiştirdi. Bu ürünlerle cezaevi kampüsü içerisinde bulunan H Tipi Yüksek Güvenlikli, E Tipi Kapalı ve Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu´nda bulunan 620 personel ile yaklaşık 2 bin 300 hükümlü ve tutukluya 3 öğün yemek çıkarılıyor. Hükümlü ve tutuklular ayrıca demir, mobilya, fırın, terzi ve döşeme atölyeleri ile inşaat, temizlik ve tarım iş kolunda çalışıyor.
3,5 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ
Başta tarım olmak üzere birçok iş kolunda üretim yapan mahkûmlar, hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sağlıyor. Kurumda 2019 yılı içerisinde çeşitli iş kollarında yapılan faaliyetler sonucunda, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL civarında gelir elde edildi. Hükümlü ile tutukluların, meslek öğrenerek hayatlarına, topluma yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak, ceza infaz kurumundaki insan gücünün hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için stajyer, çırak, kalfa ve usta statülerine ayrılarak aylık ücret ödeniyor. 
PROTOKOL GEZDİ
Fabrika gibi çalışan cezaevini, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'a gezdiren, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Okay Memiş, organik çilekleri dalından kopararak hem basın mensuplarına hem de protokoldekilere elleri ile ikram etti. 
'HİÇ KİMSE BAŞIMA BİR ŞEY GELMEZ DEMESİN'
Hayat içerisinde bütün bireylerin eşit şartlarda olmadığını ve şanslı bir şekilde dünyaya gelmediğini söyleyen Vali Okay Memiş, "Hiç kimse `Başıma bir şey gelmez´ demesin. Bu işler büyük konuşmaya gelmez, herkesin başına gelebilir. Devlet olmanın en önemli gereklerinden bir tanesi de vatandaşlarına burada sahip çıkmak. Adalet, yargılama sürecinde devam ederken, buradaki infaz kurumunda da aslında yargının bir parçası olarak da sonuçlanıyor. Çok etkilendiğimizi söylemek gerekir. Burada yaklaşık 2 bin hükümlü kardeşimiz meslek öğreniyor ve üretime katkı sunuyor. Belki normal hayatında böyle bir şansı olmamış ve devletin gücü ve imkânı sayesinde bir meslek sahibi olarak normal hayatına döndüğünde istediği işe müracaatlarda bulunabiliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hükümlüler hem üretim yapıyorlar hem katma değer yaratıyorlar hem kamunun ve özel sektörün kısmen ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.
'TOPLUMA UYUMLU BİREYLER OLMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ' 
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise Ceza İnfaz Kurumu´nda bir hayat olduğunu ve hükümlerinin cezalarını infaz ettiği gibi hayata katılma ve kazandırılma gibi uğraşların gösterilmesi amacıyla faaliyetlerin gösterildiği program düzenlendiğini söyledi. Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu´nda çeşitli atölyelerde hükümlülerin meslek edindiğini bildiren Bölükbaşı, "Bunun yanında hükümlüler tarımsal ürünler yetiştirerek bunların satılmalarını sağlıyorlar. Hükümlüler bunların yanında hizmet sektöründe de çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Hükümlülerin sosyal gelişimini ve meslek edinmelerini sağlayarak tahliye olduktan sonra sağlıklı ve topluma uyumlu bireyler olmalarını sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler hükümlülerin topluma kazandırılmaları için böyle faaliyette bulunarak destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM

28 Eylül 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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