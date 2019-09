Saç ekiminde ağrı çekmeye son

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, safir uçlu bıçaklarla saç ekiminde ağrı çekmenin son bulduğunu söyledi.

Alçı, saç dökülmesinin erkeklerde bir sağlık sorunu değil doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, ”Ön çizginin geriye gitmesi, ara seyrekliklerin oluşması ,tepe açıklığı oluşması erkek tipi saç dökülmesidir. Son yıllarda beslenme stres gibi zamane dış etkenleri ailemizde saçsızlık görmesek bile bizde erken dönemde saçsızlık ortaya çıkmasına sebep oluyor. Erkeklerde saçsızlık kabul görüp ,saçsız erkekler bile trend oluşturabilirken kadında saçsızlık ve saç seyrekliklerini kabul edemiyoruz. Her iki grupta da zayıflama çabaları, hormonal sorunlar, demir eksikliği, şehir hayatı ,iş stresi, boşanma, sık kuaförlük işlemleri ,sık boyama, sık saç rengi değişimi, psikolojik nedenli saçları çekme( Trikotollomani ),saç kıran ( Alopecia areata ),kadınlarda doğum saç uzatma nedenli eklenen saçlar derken saçlar devamlı travmaya maruz kalıyor. Tüm bu nedenler saç sağlığımızı bozan ve saç dökülmesine sebep olan faktörler. Erkekler saç dökülmeleri belli bir seviyeye geldiğinde direk saç ekimi ile sorunu çözebiliyorlar” dedi.

Alçı, kadınların estetik çözümleri ile her sorunlarına çare bulabilirken saç sorununu hala tam olarak çözülebilmiş olmadıklarını belirterek,” Bu nedenle saç kaybı sonrası saçları geri yerine koyabilmek çok zor ve sonuç ta da tam geri kazanılamıyor. Bu nedenle de kaybetmeden önce genel sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Yoksa iş işten geçmiş olabiliyor. Kadınlar sadece erkek tipi dökülme ve menapoz sonrası dökülmelerde yada saçlı bölgede yara izleri gibi durumlarda saç ektirebiliyor. Saç ekimi denilince akla ilk yapılan iğneler ve acı maalesef. Mantar gibi çoğalan saç ekim merkezlerindeki çoğu bilinçsiz ve eğitimsiz personel enjeksiyon korkusunu iyice artırmıştır. Rastgele yapılan lokal anesteziler, sayısız girilen enjeksiyonlar ardından gerçekleşen şişme ve morarmalar hastaların korkulu rüyası. Bu kadar korku oluşturmasının yanı sıra, aynı zamanda yapılan her enjeksiyon milyonlarca hücre ölümü anlamına gelmektedir. İşlemleri daha konforlu hale getirebilmek ve oluşan bu sorunları çözebilmek adına saç ekimi işlemlerinde en az lokal madde ve enjeksiyon kullanımını sağlayan pompalı enjeksiyon sistemi kullanılıyor. Böylece iğne korkusu olanlar ve saç ekimini devamlı sonraya öteleyenler için bu iyi bir haber. Elimizde artık doz ayarlı basınçla anestezik maddeyi cilt altına zerk eden aparatlar Kişilerdeki iğne korkusuna son veriyor. İğne acısı ve verilen fazlaca anestezik maddenin de önüne geçen bu sistem hastayı psikolojik olarak rahatlattığı gibi işlem sonu enfeksiyon, şişlik ve morarma risklerini de en aza indiriyor” ifadelerini kullandı.

Saç ekiminde uzun yıllardır kullanılan kanal açma sırasında kullanılan metal mikro bıçakların yerine safir bıçakların ortaya çıktığını kaydenden Alçı, “Safir uçlu aletlerle hazırlanan kanallar kişinin cildinin daha çabuk iyileşmesine dolayısıyla işlem sonu ciltte çukurluklar kalmamasına yol açıyor. Safir uç çok açılı bir bıçak, kenar eğimleri açılan kanalların yönlerinin daha iyi ayarlanmasına ve uç bölgesindeki çok acılı kesiler, ekilecek köklere nedenli daha iyi bir kök yatağı hazırlıyor böylece greft kaybı da azalıyor. Saç ektirmek istemeyenler saç ektiremeyenler ,seyrek saçlı ve saç ekimi için henüz zaman ihtiyacı olanlar ,saçlı deride yara izi olanlar müjde artık arafta kalmayacaksınız. Saç seyrekliği canınızı sıkıyorsa yapılacak saç efekti işlemi ile teninizi kapattırdığınızda 35 yıl kadar rahatsınız. Böylece terlediğinizde yakanızdan gömleğinizden akan pudra boya (topik) derdine de son. Cilde göre 35 yıl arasında kalıcı ve rengi solduğunda tekrar üzerinden kontür yaptırabileceğiniz bu yöntem Türkiye de ve dünyada kalıcı makyaj trendiyle iyice revaçta. Sonuçta saç aralarına kalıcı makyaj uygulanması su an çok kullanılıyor. Sizi saçlandırmasa da saçlı gibi gösteriyor. Saç ektirme şansı olmayan kadınlar saç seyrek görüntüsü ile yaşamak zorunda da değil. Saç efekti, gölgelendirme ,saç pigmentasyonu gibi isimlerde verilen bu işlem 34 saatte klinik ortamda yapılıyor. Ağrı acı hissetmeden kısa sürede yoğun saçlı görünebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.