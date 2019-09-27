Servis sürücülerine Trafik Semineri verildi

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Erzurum Pasinler’de Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince İlçe Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda okul taşıt sürücülerine eğitim semineri verildi.

Konu hakkında sürücülere bilgi veren jandarma trafik timleri, taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin ana hedef kitlesi, taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförleri. Ayrıca, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirmek ve yol güvenliğini gündemde tutmayı amaçlıyor.

ERZURUM 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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