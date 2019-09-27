Lekelerden kurtulmanın tam zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lekelerden kurtulmanın tam zamanı

İHA

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmanın artık mümkün olduğunu söyledi.

Lekelerden kurtulmanın tam zamanı

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmanın artık mümkün olduğunu söyledi.
Ertek, güneşin etkisini fazlaca göstermediği ve zayıf olduğu zamanların leke tedavisi için en uygun dönem olduğunu belirterek, “Ciltte oluşan lekeler güneş duyarlılığı sebebi ile geliştiği için tedavinin güneşin zayıf olduğu aylarda yapılması daha doğrudur. Vücudumuzun en hassas organlarının başında cildimiz gelir. Vücudumuzu dış ortama karşı koruyan en önemli bariyer olan cildimiz fazla miktarda iç ve dış uyarılarla karşılaşmaktadır. Bu uyarıların bir kısmına yerel veya generalize bir pigment artışı ile tepki gösterir. Cilde renk veren melanin olarak adlandırılan pigmetlerin aşırı toplanmasıyla oluşan düzensiz, kahverengimsisiyaha yakın renk dağılımı özellikle cildin yüz, sırt gibi güneş etkisiyle hasar gören yerlerinde meydana gelmektedir. Ortaya çıkan bu pigment artışı, güneş gören alanlarda ve cildin görünen yerlerinde olduğunda ciddi kozmetik ve sağlık sorunlarına neden açabilmektedir. Bu kozmetik problemlerle mücadelede öncelikle altta yatan sebepleri bulmak ve ortadan kaldırmak gerekir. Güneşin zararlı ışınları başta olmak üzere, gebelik, tiroid hormon problemleri gibi endokrin ve metabolik bozukluklar, adet düzensizlikleri, doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı, bazı kaşıntılı cilt rahatsızlıkları, açık ten yapısı , coğrafi konum sayılabilecek nedenlerden bazılarıdır. Güneş lekeleri, hamilelik lekeleri, yaşa bağlı lekeler ve akne izlerinden yan etkisiz ve başarısı yüksek sonuçlarla kurtulmak artık mümkün” dedi.
Ertek, cilt lekelerinden arındırma ve cildi yeniden yapılandırma için, uygulanacak kimyasal terapileri şöyle sıraladı:
“Kimyasal Peeling: Güneşe ve yaşa bağlı lekeleri, karaciğer lekeleri, çiller, kanser potansiyeli taşıyan kabuklu kızarıklık veya yüzdeki koyu renkli lekeleri, melazma denilen hormonal veya gebelik lekeleri kimyasal peeling ile düzeltilebilir hatta iyileştirilebilir.
Karbon Peeling: Karbon Peeling, yaz mevsiminde de uygulanabilen cilt sıkılaştırma tedavisidir. Bu işlem, her cilt tipine, her yaşta ve her cinsiyete uygulanabilen bir peeling yöntemidir. Karbon peeling uygulaması 30 dakika sürmektedir. Öncelikle cilt yüzeyi özel olarak hazırlanmış karbon krem ile kapatılır ve 510 dakika bekletilir. Bu kreminin özelliği, çok küçük partiküllerden oluşan bir yapıda ve kolaylıkla buharlaşabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca cildi yakmayacak düzeyde bir krem karışımıyla uygun hale getirilen karbon kreminin, derinin hassasiyetini ve emilimi arttırma özelliği de vardır. Karbon krem kuruduktan sonra spektra lazer atışlarıyla ısınan karbon partikülleri cilt gözeneklerine gönderilir. Amaç cilde gençliğini veren kolajen hücrelerini tetiklemektir. Artan kolajen üretimiyle cilt canlanır.
CO2 Fraksiyonel Lazer: Bu tedavi yönteminde ki amaç cildin kendi kendisine tamir mekanizmasını çalıştırmasını sağlamaktır. Uygulama esnasında lazer ışını cildin bir bölümüne etki ederken, diğer bölümü sağlam bırakır. Hasar görmemiş cilt, etkilenmiş alanı yeni ve sağlıklı doku ile örter. Fraksiyonel lazer ihtiyaca göre 13 seans arasında uygulanır. Seans aralıkları yaklaşık 30 gündür. Uygulama sonrasında bölgede kızarıklık ve hassasiyet oluşur. Uygulama yapılan bölgeye 24 saat içerisinde su temas etmemesi gerekir. Kızarıklık 24 48 saat içerisinde kaybolur. Bunun ardından ciltte kabuklanma meydana gelir. Kabuklanma oluşması bu uygulama için normal bir durumdur. Kabuklanmanın geçmesi 7 güne kadar sürebilir. Bu süreç içerisinde kabuklar koparılmamalıdır. Uygulama sonrası 30 gün güneş ışınlarına maruz kalmak sakıncalıdır.
IPL: Cildin onarılmasında lazer tedavileri çok önemlidir. IPL ile veya kırmızı ışınlarla cildin daha alt tabakalarına inerek kolajen liflerin onarılması ve yeniden yapılandırılması sağlanabiliyor. IPL sistemi hem lazer hem de Yoğun Atımlı Işık teknolojisinin tüm yararlarını tek bir sistemde toplar, cilde kolajen uyarımı yaparak, güvenli ve etkili bir gençleştirme desteğidir. Filtre edilmiş ışık kullanılarak deri altındaki melanin, hemoglobin ve kolajeni hedefler. Filtrelenen ışık safir kristal bir dalga kılavuzu ile iletilir. Işının verdiği ısı, etrafındaki deriye herhangi bir zarar vermeden, seçilmiş olan dokuyu etkiler. Farklı cilt tiplerinde uygun filtreler ile dalga boyları değiştirilerek tam istenilen derinliğe erişebilir. Lekelerin tedavisinde peelingler ile birlikte veya tek başına, cilt sıkılaştırmada, güneş hasarının önlenmesinde, cilt dokusunun yoğunlaştırılmasında uygulanmaktadır.
Omnilux: Işık tedavisi, kliniklerde, cildin canlandırılması için saf, hafif diyot ışığı kullanılması suretiyle yapılan profesyonel cilt tedavi yöntemidir.
İki çeşit ışık ile tedavi gerçekleşiyor;
1) Omnilux Revive, cildin kendi doğal mekanizmasını kullanmak suretiyle yaşlanmayla mücadele ederek ve cilt bakım ürünlerinin etkinliğini arttırarak ciltte gençleştirici bir etki oluşturur, ciltteki destekleyici yapıları uyararak, cildi sıkılaştırıp, gerginleştirerek kırışıklıklarda azalma sağlar.
2) Omnilux Blue ise akne oluşumuna neden olan hedef hücreyi imha ederek serbest radikal oluşumunu engelleyen bir ışık terapisidir.”

ERZURUM

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:37
  • GÜNEŞ 06:01
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim kapasitesinin ve ...
MÜSİAD ile ETÜ arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER MÜSİAD ile ETÜ arasında iş birliği protokolü
Vali Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri konusunda uyardı
YEREL HABERLER Vali Memiş, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri ...
Kan parası almak için kendini vurdurdu, öldü
YEREL HABERLER Kan parası almak için kendini vurdurdu, öldü
Altınok Tekman’da vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Altınok Tekman’da vatandaşlarla bir araya geldi
Doğumunun 316. yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini anma etkinliği Cuma namazı sonrası 3 bin kişiye lokma ikramında bulunuldu
YEREL HABERLER Doğumunun 316. yılında Erzurumlu İbrahim Hakkı ...
Milletvekili Aydemir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri ...
Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi: Mezarlık inşa edilmiş
YEREL HABERLER Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma ...
Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
YEREL HABERLER Tıkalı burun uykusuzluk sebebi
AFAD İl Müdürü Karslı: Depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandı
YEREL HABERLER AFAD İl Müdürü Karslı: Depremde öğrenciler ...
Servis sürücülerine Trafik Semineri verildi
YEREL HABERLER Servis sürücülerine Trafik Semineri verildi
Ağrısız iğnesiz saç ekimi ile konforunuzdan vazgeçmeyin
YEREL HABERLER Ağrısız iğnesiz saç ekimi ile konforunuzdan ...
Diş beyazlatma jellerine dikkat
YEREL HABERLER Diş beyazlatma jellerine dikkat
Saç ekiminde ağrı çekmeye son
YEREL HABERLER Saç ekiminde ağrı çekmeye son
Ödüllü Mimar Ceylan Ateş Dubai'de
YEREL HABERLER Ödüllü Mimar Ceylan Ateş Dubai'de
Erzurumlu minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi
YEREL HABERLER Erzurumlu minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi
Cezaevinde organik tarım 
YEREL HABERLER Cezaevinde organik tarım 
Erzurum faciadan dönmüş
YEREL HABERLER Erzurum faciadan dönmüş
Aydemir’den hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Aydemir’den hayırlı olsun ziyareti
Terör örgütünün büyük korkusu: Anneler ve mülteciler Eğilmez: “PKK yine çocukları kullanmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Terör örgütünün büyük korkusu: Anneler ve ...
Doç. Dr. Eren: Avrupa'nın organik tarım ihtiyacı Türkiye'den karşılanır
YEREL HABERLER Doç. Dr. Eren: Avrupa'nın organik tarım ihtiyacı ...
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır
YEREL HABERLER Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X